4 yıl daha başkan olarak görev yapacak olan Akçil, hakim ve savcıların meslek öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerini yürüten Adalet Akademesi başkanlığına ikinci kez atanan ilk isim oldu.

EN FAZLA HAKİM VE SAVCI AKÇİL'İN DÖNEMİNDE MESLEĞE GİRDİ

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, en fazla hakim ve savcı Akçil'in başkanlığı dönenimde mesleğe girdi. Akçil döneminde 6 bin 619 hakim ve savcı mesleğe girdi. 3 bin 700 dolayında aday hakim ve savcının akademideki eğitim süreci ise halen devam ediyor.

16 Ağustos 1968'de Afyonkarahisar Sandıklı'da doğdu. Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında İdari Yargı Hâkim Adayı olarak çalışmaya başladı. 1993 yılından itibaren, sırasıyla Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011'de Danıştay üyeliğine seçildi.



Danıştay Sekizinci Daire Üyesi olarak görev yapmaktayken, 27 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilen Akçil, evli ve dört çocuk babası.

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