Adalet Bakanı Gül'den "FETÖ'cülere tek tip kıyafet" açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fethullahçı Terör Örgütü'nün kripto bir örgüt olduğunu belirterek, ''Asla 3 bin 920 hakim ve savcı ihraç edildi, çalışma tamamlandı diyemeyiz. Bu hususta yakın zamanda teftiş kurulumuzun bitirdiği dosyalarla alakalı gerekli teftişler yapılacak" dedi.

DHA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Gül, Fethullahçı Terör Örgütü ile ilgili konuştu. FETÖ ile ilgili mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğini belirten Gül, ''3 bin 920 hakim ve savcı ihraç edilmiş. HSYK´da 22, Yargıtay´da 208, Danıştay´da 91 üye ihraç edilmiş. Hukuk önünde gerekli yargılamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Bunların yapmış olduğu yargılamalarla alakalı kanun yolu, devam eden kesinleşmiş veya kesinleşmemiş olanlarla alakalı kanun yolları usul kanunlarımız da var. Bu konuyla alakalı yapılabilecek hangi yollar varsa, vatandaşlarımız başvurabilir. Hukuk dışında yapılacak bir şey yok. Ama usul kanunu çerçevesinde yapılacak her türlü çalışma, yargılamaların yenilenmesi şeklinde yollara başvurulabilir" diye konuştu.

Cezaevleri ve tek tip elbise ile ilgili soruları cevaplayan Bakan Gül, ''Cezaevleri ile alakalı Türkiye´de 15 Temmuz FETÖ hain terör örgütünün darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarının yargılanması ve tutuklanması sebebiyle kapasitenin üzerinde doluluk oldu. Bunları telafi etmek amacıyla cezaevleri inşaatı yoğun şekilde devam ediyor. Bunlarla alakalı tüm çalışmalar da hızlı şekilde sürdürülüyor. Orada kalan tutuklu ve hükümlülerin de daha rahat şartlarda kalmaları için gerekli tedbirler devam ediyor. Hükümetimizin kararlılığı var. (FETÖ'cülere tek tip kıyafet) Önceki Adalet Bakanımız, şu anki Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ döneminde başlatılan ve devam eden çalışma var. Teknik hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz çok geç olmaksızın yürürlüğe girecektir. O hususta çalışmalar devam ediyor" dedi.

HSYK ile alakalı seçimin yeni yapıldığını vurgulayan Gül, "HSK üyelerimiz yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda dikkatli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. FETÖ çok kripto bir örgüt olduğu için bu hususla ilgili asla 3 bin 920 hakim-savcı ihraç edildi, çalışmalar da tamamlandı diyemeyiz. Bu hususta yakın zamanda teftiş kurulumuzun bitirdiği dosyalarla alakalı gerekli teftişler yapılacak. Bu hususta varsa da titiz şekilde çalışmalar yapılıp, gerekli cezalar yargı mensubu olmayı hak etmeyen kişilerle ilgili hukuki mücadele devam edecek" açıklamasında bulundu.

'ByLock'un terör örgütünün kullandığı haberleşme aracı olduğunu ifade eden Gül, "Terör örgütü olmaya yeterli bir delil olarak Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi´nin vermiş olduğu karar var. Bugünlerde Ceza Genel Kurulu bu kararı temiz incelemesi sonucunda karara bağlayacak. Bu kararın önemi, 'ByLock'u terör örgütü mensuplarının kullandığı ve terör örgütü üyesi olmaya yeter bir delil anlamında bir nitelik ihtivadan bir karar söz konusu. 'ByLock' olarak Ali isimli vatandaşın ismine bir telefon kayıtlı. İnceleme yapıldığında onun aslında Veli tarafından kullanıldığı belirleniyor. Savcılarımız bu konuda çok titiz çalışıyor. Bu konuyla alakalı savcılarımıza, yargıya güvenelim. Adaletin tecellisi yerine gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 'ByLock' içerisinde çözümlemeler ve yargılamalarda deliller geliyor. Bu konuyla alakalı gerçek mahkemelerce tespit edilmektedir. Hak eden cezasını almaktadır. Delilde yetersizlik varsa tahliyeler olmakta ve beraat çıkmaktadır. Türkiye hukuk devletidir. Yargı da bağımsız. Herkes yargıya güvensin. Biz de siyasi bakan olarak yasal düzenleme yapıyoruz. Savcılarımız, hakimlerimiz bağımsızca, özgürce kendi kararlarını veriyor. Bu konuda yargılamalar titiz ve objektif olarak düzenleniyor" diye konuştu.

Ziyaretin ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Gül ve Çavuşoğlu´na Türk bayrağı hediye etti.