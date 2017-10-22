Bakan Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
Habertürk TV'nin haberine göre; Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için, "İadeyi engelleyecek bir belge, prosedür, eksiklik kalmamıştır. Her iki taraf için de şekli anlamda iade için her türlü koşullar tamamlanmıştır. Bundan sonra artık iade bekliyoruz. Başbakan ABD'yi ziyaret edebilir." dedi.
METİN TOPUZ'UN TELEFONUNUN İSTENMESİ
Adalet Bakanı Gül, tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz’un telefonunun ABD tarafından istenmesi konusunda, "Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, ‘Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.’ O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum" diye konuştu.
FETÖ TUTUKLUSUNA ÖDÜL VERİLMESİ
FETÖ tutuklusu eski YARSAV Başkanı Arslan’a, ödül verilmesi konusunda Gül, "Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye’de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye’ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor." açıklamasında bulundu.
ÖKSÜZ, ALMANYA'DA İDDİASI
Adil Öksüz Almanya'da iddiasıyla ilgili olarak Gül, yakalama ve iade için bir başvurunun daha olacağını söyledi.
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