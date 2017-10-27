Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Büyükada davasındaki karara ilişkin soruyu yanıtladı. Kamuoyunda çıkan iddialarla ilgili olarak Bakan Gül, "Öyle bir iddianın gerçeklikle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır." dedi.

AA'nın aktardığına göre; 'Şu şekilde oldu, bu şekilde oldu, tahliyeler böyle gerçekleşti' diye iddiaların kabulünün asla mümkün olmadığını söyleyen Gül, şöyle konuştu:

İddialar doğru değildir. Türk yargısı dosya kapsamındaki delillere göre karar verir. Türkiye hukuk devletidir. Hakimlerimiz de bağımsız, tarafsız bir şekilde vicdani kanaatlerine, dosyadaki durumlara göre karar verirler. Türk yargısının hukuk çerçevesinde vermiş olduğu bir karardır."

CHP'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı sorulan Gül, "Seçimler vaktinde yapılır, bizim gündemimizde öyle bir durum yok. Milletimizin gündeminde de öyle bir durum yok. Memleketin, milletin gündeminden uzak bir söylem" diye konuştu.