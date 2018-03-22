Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili olarak, "Bu kişiyle ilgili kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır. Nerede olursa olsun, uluslararası sözleşmeden kaynaklı olarak her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır." dedi.

Bakan Gül, 'Eskimeyen Eşyalar, Yenilensin Hayatlar' projesi atölyesi açılışına katıldı.

İHA'nın aktardığına göre, açılışta konuşan Bakan Gül, projenin öneminden bahsetti. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kent protokolü tarafından kesildi. Daha sonra atölyeyi inceleyen Bakan Gül, denetimli serbestlik işçileriyle görüştü.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çiftlik Bank üzerinden insanları dolandırdıktan sonra gittiği Uruguay'dan da kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlattı.

Bakan Gül, "O konuda savcılık yurt dışı çıkış yasağı koydu ve gerekli incelemeleri yaptı. Yargı mercileri gerekli tutuklamaları yaptılar. Kaçtıysa da başka bir şey olduysa da kırmızı bülten kararı çıkmıştır bu kişiyle ilgili. Nerede olursa olsun uluslararası sözleşme gereği her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir, yargı makamları bu konuda titizce konuyu takip etmektedirler. Umuyoruz ki adalet yerini bulacaktır. Bizler de konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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