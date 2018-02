Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Afrin şehidi Musa Özalkan'ın şehit ikramiyesine haciz girişimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, baroya çağrıda bulunarak, bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi gerektiğini söyledi.

Gül'ün açıklamaları:

İkramiyeye el konulmasını talep ediyor. Bu icra takibi zaten durdurulmuş durumda. İkramiyeye haciz konulması işlemi yapılmamıştır. Biz aynı gün suç duyurusunda bulunduk. Hem ceza hem de disiplin soruşturması talep ettik. Buradan da baroya çağrım. Bir an evvel disiplin hükümlerinin gerekleri yapılarak dosyanın incelenmesi ve bu hususla ilgili gerekli incelemenin bir an evvel yapılması çağrısını yapıyorum. Meslekten çıkarılması da değerlendirilecek. Dün akşam da sayın Cumhurbaşkanımız ve arkadaşlarımız ile birlikte aileye taziyede bulunduk. Biz her konuda, maddi manevi şehitlerimizin ailelerinin yanındayız.

Bunlar sınırlı da değildir. Bu konuda ne yapılsa azdır. Çünkü bu ülkenin tapusu şehitlerimizin emanetidir.

Adana'da otobüse binerken şehit ailesine yönelik şoförün tavrı vardı. Bu kişi de tutuklanmıştır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER