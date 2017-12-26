Adalet Bakanı Gül'den son KHK'daki tartışılan maddeye ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'sivillere ceza muafiyeti' polemiğiyle ilgili olarak "Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Buradaki özne 15 Temmuz'dur, öncesine sonrasına götürme imkanı yok. Buradaki kasıt 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemi. " dedi. Gül, "Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak?' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir." açıklamasında bulundu.

"BUNU SONRAKİ TARİHLERE, BUGÜNE GETİRECEK HİÇBİR DÜZENLEME YOK"

Bakan Gül, 696 sayılı KHK'deki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını belirterek, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı? 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok." diye konuştu.

CHP'NİN 'AYM' AÇIKLAMASINA YANIT

Bakan Gül, CHP'nin KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "Anayasa'nın hükmü açık. Bir Anayasa denetimine gidilemeyeceğine yönelik durum söz konusudur. Bu tür çabaların, beyhude çabalar olduğunu ifade etmek isterim. Bizim, sınırımız hukuk. Anayasa çerçevesinde tüm işlemler yapılmıştır." dedi.

"TEK TİP KIYAFET" DÜZENLEMESİ

Bakan Gül, "tek tip kıyafet" düzenlemesiyle ilgili olarak "Darbe girişiminde bulunanlarla ilgili düzenleme getirildi. Terör eylemleri ile ilgili farklı bir düzenleme getirildi. Darbeciler için badem renginde bir tulum, diğer terör örgütleri için de gri renkte elbise giyecekler. Kapsamı da cezaevinde uygulanmayacak. Dışarı çıkınca, sadece duruşmaya gelirken, hastaneye, adliyeye de gidiliyor. Bu konuda kapsamı sadece duruşmalarda olacak. Güvenlik anlamında bazı ülkeler de bu uygulamaları yapmışlar. Kaçma tehlikesi gibi durumlarda daha iyi ayırt etme gibi. Kanun 1 ay içinde yönetmeliğin çıkartılması hususunda bir düzenleme getirdi. 1 ay içinde yönetmelik çıkınca yürürlüğe girecek." açıklamasında bulundu.

BYLOCK AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Gül, "ByLock ile ilgili Yargıtay'ın vermiş olduğu bir karar var; 'Terör örgütünün haberleşme ağı olarak kullanıldığı, örgüt üyeliğinin önemli delillerinden olduğu...' Burada, ByLock kullanmadığına yönelik bir çalışma, ilgili kurumlarla yapılması, tamamlanması halinde, bunlarla ilgili başka delil yoksa gözden geçirilebilir. Bu konuyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını yapmaktadırlar." dedi.

SON KHK PAZAR GÜNÜ YAYIMLANMIŞTI

Geçen pazar günü yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesi ile 'sivillere ceza muafiyeti' getirilmesi tartışmaya neden olmuştu.

CHP KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıklamıştı. AK Parti'den ise Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapmış ve şunları söylemişti:

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise, 696 Sayılı KHK'nın 121. Maddesi ile ilgili olarak desteğini açıklayarak, "15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir." açıklamasında bulunmuştu.

696 SAYILI KHK'DAKİ 121. MADDE NE DİYOR? MADDE 121- 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

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