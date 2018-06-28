Adalet Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 6 bin 681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7 bin 467 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlarını merak ederken, bazı illerin sonuçları açıklandı. Peki, dalet Bakanlığı CTE İKM, Zabıt Katibi, Şoför, Sağlık Memuru başvuru sonuçları nereden görüntülenir? İşte merak edilenler...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Adalet Bakanlığı tarafından 21 Mayıs - 11 Haziran 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan personel alımı için sonuçlar bazı illerde açıklandı. Bakanlık tarafından yayınlanan kılavuzda, başvuru sonuçlarının 27 Haziran 2018 tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği bildirilmişti. Başvuru yapan adayların, başvuru yaptıkları ilin Cumhuriyet başsavcılığı internet adresine girerek sonuçlarını sorgulamaları gerekiyor.
Bakanlık tarafından sınava alınacak aday sayısı ve ilanı ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:
"Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 27/06/2018 tarihinde ilgili sınav merkezlerinde ve varsa ilgili sınav merkezinin bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."
BOY KİLO ÖLÇÜMÜ NASIL OLACAK?
İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere 29 Haziran 2018 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav merkezlerince ilan edilecek. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklar. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmekte.
Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) uygulama sınav tarihi
03 Temmuz 2018 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecek.
Şoförler için uygulama sınav tarihi
06 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI
Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli infaz ve koruma memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan sınav merkezine teslim etmeleri gerekmekte.
Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 16 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 23 Temmuz 2018 tarihine kadar sınav merkezine teslim etmeleri gerekmekte.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 10 Eylül 2018 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili sınav merkezince belirlenerek ilan edilecek.
SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
konularından oluşmaktadır.
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.
Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.
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