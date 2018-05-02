Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Partimizin şuanda 130 bin kayıtlı üyesi var. 130 bin üyeli parti de 100 bin imzayı çıkarır. Bu konuda iddialıyız" dedi.

İHA'nın haberine göre; Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Seçmenlerinden alacağı 100 bin oyla aday olmak için YSK'ya müracaat eden Öz, çıkışta basın açıklamasında bulundu. Türkiye'nin meselelerine vakıf olduğunu belirten Öz, "Partimiz önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geleceğine yeniden damgasını vuracak olan bir partidir. Küllerimizden yeniden doğduk. Bizi izlemeye devam edin. Partimizin şuanda 130 bin kayıtlı üyesi var. 130 bin üyeli parti de 100 bin imzayı çıkarır. Bu konuda iddialıyız, Türkiye'nin alın yazısında söz sahibi olmak için yola çıktık" şeklinde konuştu.

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