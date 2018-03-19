Adalet sistemine CEMRE düşüyor

Adalet Bakanlığı, kırılgan gruplara (aile içi şiddet, cinayet, cinsel istismar mağdurları) yönelik onarıcı adalet, etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla 5 yıllık stratejik plan taslağı hazırladı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen “Cemre” adı verilen (Ceza Adaletinde Mağdur Reformu) eylem planı ile 112 adliyede adli görüşme odası, 139 adliyede mağdur bilgilendirme büroları kurulacak. Görüşme odalarında fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları ile kırılgan grup olarak nitelendirilen mağdurların ifade ve beyanları alınacak.

Adalet Bakanlığı’nın, suç mağ- durlarına tanınan temel haklar ve sunulacak destek hizmetlerine ilişkin “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı” büyük ölçüde tamamlandı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; son düzeltmelerin yapıldığı ve mağdurlara yönelik eğitim, tedavi, korunma ve istihdam hakkı gibi alanlarda önemli düzenlemeler öngören tasarı, kısa süre içinde Meclis’e sunulacak Adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara (aile içi şiddet, cinayet, cinsel istismar mağdurları) yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” çalışmaları da devam ediyor.

Proje kapsamında Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı’nca mağdur haklarına yönelik 5 yıllık stratejik plan taslağı hazırlandı.

SİSTEMİN HEDEFLERİ

Etkin ve sürdürülebilir bir mağdur destek sistemi oluşturulacak.

Adli süreçte kırılgan mağdurların korunmasına dönük adımlar atılacak.

Onarıcı adalet uygulamaları (eğitimli bir uzmanın gözetiminde bir suçtan ve yanlıştan etkilenen mağdura, suçluya ve toplumun tümüne adalet sunmaya çalışan yaklaşımlar) geliştirilecek.

Adli süreçte mağdurların zararı giderilecek. Ağır şiddet mağ- durlarına devlet tarafından maddi yardım yapılacak.

Mağdurlar, adli sürece daha etkin katılacak.

Mağdurlara hizmet sunan kamu görevlileri ve gönüllülere eğitim verilecek.

Kamuoyu farkındalığını artırıcı kampanyalar hazırlanacak.

Mağdur destek sisteminde sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllü çalışanların rolü belirlenecek.

Mağdur destek sisteminde kamu kurumlarının rolü belirlenecek.

Mağdur Hakları Kılavuzu hazırlanacak.

Mağdurlara yönelik müdahale programları ve eğitim modülleri hazırlanacak.

Adli destek ve mağdur hizmetlerine ilişkin merkez ve taşra birimleri kurulacak.

112 adliyede adli görüşme odası, 139 adliyede bilgilendirme büroları kurulacak. Görüşme odalarında, özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiğine veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurları ile diğer kırılgan grup mağdurların ifade ve beyanları alınacak. Bilgilendirme bürolarında uzman personel, suç mağdurlarına yol gösterici bilgi verecek.

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