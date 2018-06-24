Adana 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Adana Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Adana sonuçları gelmeye başladı… Adana il genelinde seçime katılım oranı yüzde 85.73 iken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 38.3 Cumhurbaşkanlığı seçimi Adana sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 214.997 oyla yüzde 46.97 - Muharrem İnce: 160.871 oyla yüzde 35.14 - Meral Akşener: 52.200 oyla yüzde 11.40 - Selahattin Demirtaş: 25.275 oyla yüzde 5.52 - Temel Karamollaoğlu: 3.592 oyla yüzde 0.78 - Doğu Perinçek: 833 oyla yüzde 0.18 oy aldı.



24 Haziran Adana Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 214.997 oyla yüzde 46.97Muharrem İnce: 160.871 oyla yüzde 35.14Meral Akşener: 52.200 oyla yüzde 11.40Selahattin Demirtaş: 25.275 oyla yüzde 5.52Temel Karamollaoğlu: 3.592 oyla yüzde 0.78Doğu Perinçek: 833 oyla yüzde 0.18

Genel seçime yüzde 86.53 oranında katılımın sağlandığı Adana il genelinde saat 20:12 itibarıyla sandıklar yüzde 29.6 oranında açıldı. Adana 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 172.228 oyla yüzde 49.91 - Millet İttifakı: 135.437 oyla yüzde 39.24 oranında oy aldı. Yine, Adana 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 124.779 oyla yüzde 36.16 - CHP: 85.187 oyla yüzde 24.68 - MHP: 47.449 oyla yüzde 13.75 - İYİ Parti: 46.532 oyla yüzde 13.48 - HDP: 29.965 oyla yüzde 8.68 - SP: 3.718 oyla yüzde 1.08 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla Adana 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 172.228 oyla yüzde 49.91Millet İttifakı: 135.437 oyla yüzde 39.24AK Parti: 124.779 oyla yüzde 36.16CHP: 85.187 oyla yüzde 24.68MHP: 47.449 oyla yüzde 13.75İYİ Parti: 46.532 oyla yüzde 13.48HDP: 29.965 oyla yüzde 8.68SP: 3.718 oyla yüzde 1.0816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…