Adana 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla
beraber 24 Haziran Adana Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…
Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Adana sonuçları gelmeye başladı… Adana il genelinde seçime katılım oranı yüzde 85.73 iken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 38.3 Cumhurbaşkanlığı seçimi Adana sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 214.997 oyla yüzde 46.97 - Muharrem İnce: 160.871 oyla yüzde 35.14 - Meral Akşener: 52.200 oyla yüzde 11.40 - Selahattin Demirtaş: 25.275 oyla yüzde 5.52 - Temel Karamollaoğlu: 3.592 oyla yüzde 0.78 - Doğu Perinçek: 833 oyla yüzde 0.18 oy aldı.
24 Haziran Adana Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:
Genel seçime yüzde 86.53 oranında katılımın sağlandığı Adana il genelinde saat 20:12 itibarıyla sandıklar yüzde 29.6 oranında açıldı.
Adana 2018 genel seçim sonuçlarına göre
Cumhur İttifakı: 172.228 oyla yüzde 49.91 - Millet İttifakı: 135.437 oyla yüzde 39.24 oranında oy aldı.
Yine, Adana 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda;
AK Parti: 124.779 oyla yüzde 36.16 - CHP: 85.187 oyla yüzde 24.68 - MHP: 47.449 oyla yüzde 13.75 - İYİ Parti: 46.532 oyla yüzde 13.48 - HDP: 29.965 oyla yüzde 8.68 - SP: 3.718 oyla yüzde 1.08 oy aldı.
Saat 20:12 itibarıyla Adana 2018 genel seçim sonuçları şöyle:
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