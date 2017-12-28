Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi'ndeki çocuk bekleme salonunda çocukların darp edilmesiyle ilgili sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde yer alan görüntülerin yayınlanması ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne ilgili internet sitesindeki görüntü kayıtlarının alınması, olaya ilişkin adliyede yer alan güvenlik kamera görüntülerinin tespit edilmesi, mağdur çocukların genel beden muayenesi yapılarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılması şeklinde talimat verildiği belirtildi.

Ayrıca şiddet gördüğü iddia edilen çocukların Adana Adliyesi Adli Görüşme Odası'nda mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, çocukları darp ettiği öne sürülen şüpheliler ile olay sırasında odada bulunan tanık çocukların beyanlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığında hazır bulundurulmalarının istendiği kaydedildi.

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