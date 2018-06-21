Adana AK Parti milletvekili aday listesi 2018!

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Adana AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Adana'dan 15 milletvekili adayı gösterdi. İşte AK Parti'nin Adana için milletvekili adayları...

ADANA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI ADALET VE SOYADI KALKINMA PARTİSİ ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 JÜLİDE SARIEROĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 TAMER DAĞLI YÜKSEK EKONOMİST / İKTİSATÇI 3 MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ YÜKSEK AVUKAT 4 AHMET ZENBİLCİ YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU 5 ABDULLAH DOĞRU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 SEVİL CAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 7 MUHAMMED AKSOY YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 8 MEHMET AKİF DOSTBİL YÜKSEK MUHABİR 9 RAMAZAN ÇIRAK YÜKSEK AVUKAT 10 EROL KAHRAMAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 11 REŞAN ARLIER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 12 NECİP FAZIL CENGİL YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 13 MEHMET GAZİOĞLU ORTA SERBEST/ÖZEL 14 MUHAMMED ZEKİ AÇ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 15 ZEKERİYE YILDIZOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR

Milletvekilliği için Adana’dan 38’i kadın toplam 149 kişi başvurmuştu. Bu kişiler arasında biri kadın 9 engelli bulunuyordu.

AK Parti Adana İl Teşkilatı, milletvekili adaylarını belirlemeye yönelik yol gösterici olması amacıyla 5 Mayıs Cumartesi günü temayül yoklaması yaptı. Yüreğir Spor Salonu’nda gerçekleşecek temayül yoklaması saat 10:00’da başladı ve 2 bin 100 kişi oy kullandı.