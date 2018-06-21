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Adana AK Parti milletvekili aday listesi 2018!
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Adana AK Parti milletvekili aday listesi 2018! İşte AK Parti'nin Adana milletvekili adayları!

AK Parti'nin Adana milletvekili aday listesi merak ediliyordu. Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan aday listesi ile beraber Adana milletvekili adayları belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kesinleşmiş Adana AK Parti milletvekili aday listesi...

21.06.2018 - 09:29 | Güncelleme:

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Adana AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Adana'dan 15 milletvekili adayı gösterdi. İşte AK Parti'nin Adana için milletvekili adayları...

ADANA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

 

S. NO

 

ADI

ADALET VE

SOYADI

KALKINMA PARTİSİ

ÖĞRENİM

 

MESLEĞİ

1

JÜLİDE

SARIEROĞLU

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

TAMER

DAĞLI

YÜKSEK

EKONOMİST / İKTİSATÇI

3

MEHMET ŞÜKRÜ

ERDİNÇ

YÜKSEK

AVUKAT

4

AHMET

ZENBİLCİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ - KAMU

5

ABDULLAH

DOĞRU

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

6

SEVİL

CAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

7

MUHAMMED

AKSOY

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

8

MEHMET AKİF

DOSTBİL

YÜKSEK

MUHABİR

9

RAMAZAN

ÇIRAK

YÜKSEK

AVUKAT

10

EROL

KAHRAMAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

11

REŞAN

ARLIER

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

12

NECİP FAZIL

CENGİL

YÜKSEK

MÜHENDİS / MİMAR

13

MEHMET

GAZİOĞLU

ORTA

SERBEST/ÖZEL

14

MUHAMMED ZEKİ

YÜKSEK

YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

15

ZEKERİYE

YILDIZOĞLU

YÜKSEK

MÜHENDİS / MİMAR

Milletvekilliği için Adana’dan 38’i kadın toplam 149 kişi başvurmuştu. Bu kişiler arasında biri kadın 9 engelli bulunuyordu.
AK Parti Adana İl Teşkilatı, milletvekili adaylarını belirlemeye yönelik yol gösterici olması amacıyla 5 Mayıs Cumartesi günü temayül yoklaması yaptı. Yüreğir Spor Salonu’nda gerçekleşecek temayül yoklaması saat 10:00’da başladı ve 2 bin 100 kişi oy kullandı.

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