Belediyelerin sosyal medya hesaplarından yapılan ilgi çekici ve esprili paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Adana'da kanalda ilerleyen bir at arabasının izleyende hayret uyandıran görüntülerine Adana Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, paylaşıma konu olan olay kadar dikkat çekti. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de "mention"landığı Twitter mesajında "Aylar öncesinde başkanımız @HuseyinSozlu bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!" denildi.

— Adana Büyükşehir Belediyesi (@Adana_Bld) April 7, 2018

Kısa sürede yayılan bu mesaja yanıtlar da gecikmedi. İşte bazı mesajlar:

- Daha sıcaklar tam anlamıyla başlamadı, ileriki günlerdeki yaratıcı fikirleri hiç düşünemiyorum.

- Yakında son çare kanat takıp pegasus yaparlar atları.

- Kanalda gondol çok klişe Adanalı klişeleri sevmez



- Serinlemek herkesin hakkı.

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