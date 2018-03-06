Adana'nın Ceyhan ilçesinde 18 yaşındaki Hilal Y. tartıştığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece Konakoğlu Mahallesi Sırkıntılar Caddesi üzerindeki bulunan dinlenme parkında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ve akrabalarıyla birlikte evde bulunan genç kızı 19 yaşındki Erol D. cep telefonuyla arayarak parka çağırdı. Bunun üzerine Hilal Y. ailesinden izin alıp sokağa çıktı. Parka giden genç kız ile Erol D. arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Erol D. Hilal Y,'yi boynundan, yüzünden ve sırtından defalarca bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içinde çığlık atan genç kız çevredekilerden yardım istedi. Erol D. ise korkup olay yerinden kaçtı. Kan kaybeden Hilal D. yoldan geçen vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesi olan genç kız buradanda Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis yaptığı araştırmada Erol D,'nin genç kıza tehdit mesajları attığını ortaya çıkardı. Kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu zanlı Erol D. yakalandı. Yakalama operasyonu sırasında kendini yaralayan zanlı Ceyhan Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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