Adana Cuma namazı saatine göre camileri dolduracak Adanalılar hazırlıklarını tamamlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Adana'nın Cuma namazı saati ve haftalık ezan vakitleri yer alıyor. İşte detaylar...
ADANA CUMA SAATİ
Diaynet İşleri Başkanlığı Adana için Cuma namazı saatini 12.49 olarak belirledi. Adana'nın haftalık ezan ve namaz vakitleri şöyle:
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06 Temmuz 2018 Cuma
|03:34
|05:18
|12:49
|16:39
|20:09
|21:45
|07 Temmuz 2018 Cumartesi
|03:35
|05:19
|12:50
|16:39
|20:08
|21:45
|08 Temmuz 2018 Pazar
|03:36
|05:19
|12:50
|16:39
|20:08
|21:44
|09 Temmuz 2018 Pazartesi
|03:37
|05:20
|12:50
|16:40
|20:08
|21:44
|10 Temmuz 2018 Salı
|03:38
|05:20
|12:50
|16:40
|20:08
|21:43
|11 Temmuz 2018 Çarşamba
|03:39
|05:21
|12:50
|16:40
|20:07
|21:42
|12 Temmuz 2018 Perşembe
|03:40
|05:22
|12:50
|16:40
|20:07
|21:42
ZUHR-İ ÂHİR NAMAZI NEDİR? BU NAMAZI KILMAK GEREKİR Mİ?
Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir. Hz. Peygamberden (s.a.s.) ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur.
Zuhr-i âhir, İslam coğrafyasının genişlemesi ve şehirlerde nüfusun kalabalıklaşması sonucu, cuma namazının, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde olduğu gibi, bir şehirde bir tek camide kılınmasının mümkün olmaması, birden fazla camide cuma namazının kılınması zorunluluğunun ortaya çıkması ile gündeme gelmiş bir namazdır. Gerekçesi de, birden fazla camide kılınan cuma namazlarından ilk önce kılınanın geçerli olacağı, diğer camilerde kılınan namazın ise geçersiz olabileceği varsayımıdır. İşte bu şüpheli durumdan kurtulmak için, içinde bulunulan cuma vakti kastedilerek ihtiyaten, zuhr-i âhir yani “vaktine ulaşılıp da eda edilemeyen son öğle namazı” niyeti ile dört rekâtlık bir namaz kılınması bazı âlimlerce uygun görülmüştür (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 16-18; Karâfî, ez-Zehîra, II, 354-355; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 212; Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 420-422).
Fakat böyle bir varsayıma mahal yoktur. Çünkü cuma namazının tek camide kılınması, cumanın anlamına uygun olmakla birlikte, nüfusu milyonlara ulaşan büyük şehirlerin ortaya çıktığı günümüzde bunun yerine getirilmesi mümkün değildir. Zaten Hanefî mezhebinde fetvaya asıl olan görüşe göre, herhangi bir kayıt olmaksızın bir şehirde birden çok camide cuma namazı kılınabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 15-16). İmam Şâfiî de Bağdat’a gittiğinde cuma namazının birden fazla yerde kılındığını görmüş ve buna karşı çıkmamıştır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 585; Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 420-422). Böyle olunca, her bir camide kılınan cuma namazının ayrı ayrı geçerli olması, bu yönden aralarında bir fark gözetilmemesi esas olup cuma namazı kılanların ayrıca zuhr-i âhir (son öğle namazı) kılmaları gerekmez.
Ancak cuma namazına dâhil olmadığını bilerek, bu namazı kılmak isteyenler için de bir sakınca söz konusu değildir.
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