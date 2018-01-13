Adana'da 10 yerinden bıçaklayıp sopalarla yaraladıkları şahsın, hastaneye kaldırıldıktan sonra ölüp ölmediğini öğrenmek için bekleyip öldükten sonra da kaçan 10 zanlı, polisin 170 saat güvenlik kamera görüntülerini izleyerek harekete geçmesinin ardından yakalandı.
İHA'nın haberine göre olay, 29 Aralık 2017'de saat 23.40 sıralarında Çukurova ilçesi, Çatalan Baraj Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, baraj gölün kıyısında balık tutan 2'si çocuk 10 kişi, az ileride yine balık tutan Bahri Soncu ve yanında bulunan Hüseyin Fahri Temir ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda akraba olan, Sedat A., Yasin A., Emre A., Muhammet A., İbrahim A., S.A ile birlikte, Mamut T., Serhat Ç., Abdurrahman S. ve M.M.Y, Temir ve Soncu'yu bıçak ve sopayla ağır yaralayıp kaçtı.
ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE KAÇTILAR
Olayın ardından yaralılar, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 yerinden bıçaklanan ve başından sopayla yaralanan Temir ise 31 Aralık'ta hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlılarının, ağır yaraladıkları Temir ve Soncu'nun sağlık durumlarını takip ettikleri ortaya çıktı. Temir'in ölmesi üzerine Muhammet A. ve İbrahim A. olaydan sonra kaçtıkları minibüsle Ankara gitti. Polis bu arada tedavi edilen Soncu'nun ifadesini aldı. Kavga anında çok sarhoş olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Soncu, her şeyin birdenbire olduğunu söyledi.
170 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ
Polis, olayın tek tanığının da hiçbir şey hatırlamamasından dolayı baraj gölü kıyısındaki görgü tanıklarının ifadesini aldı. Zanlıların siyah bir minibüs ve motosikletle kaçtığını öğrenen polis, güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaştı. Polis önce Çatalan Köprüsü'nden yola çıkarak tek tek bu araçların Koza Mahallesi'ne girdiğini belirledi. Polis bu güzergah üzerindeki 155 güvenlik kamerasını alıp tam 170 saat görüntü izledi. Ayrıca polis gidiş geliş olmak üzere toplam 40 kilometre yolda adeta iğne ile kuyu kazdı. Polis aracın cinsini ve modelini belirlemek için bu konuda uzman olan tamirci ve oto kiralama şirketleriyle de görüştü. Bölgede araştırma yapan polisler ayrıca zanlıların tedirgin hallerinden şüphelendi. Son olarak, 01 YS 253 plakalı minibüsün Temir'in ölmesinin hemen ardından Ankara'ya gittiğini de Plaka Tanıma Sistemi üzerinden öğrenen polis, zanlıları yakalamak için harekete geçti.
Aynı mahallede gözaltına alınan 2'si çocuk 10 kişi, emniyete getirildi. Burada sorgulanan zanlılar, olay sırasında bıçağı ve sopayı kimin kullandıklarını bilmediklerini söyleyip, suçu birbirlerinin üzerine attı. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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