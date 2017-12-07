Adana'da 11 yaşındaki lösemi hastası Mustafa'nın hayali gerçek oldu

Adana'da, lösemi hastası 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş'in "arabalı yatak" sahibi olma hayali gerçeğe dönüştü.

AA'nın haberine göre, yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Giriş, ailesinin maddi durumu nedeniyle çok istemesine rağmen alamadıkları arabalı yatağa sonunda kavuştu. Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan çocuğa, Yüreğir Belediyesi Başkanı Mahmut Çelikcan'ın talimatıyla yatak alındı. Ailesinin aldığı polis üniformasını da üzerinden çıkarmayan ve bu mesleğe büyük ilgi duyan Mustafa Can Giriş'i ayrıca Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de evinde ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.

Arabalı yatağında ilk defa uyuyan Giriş, gazetecilere, kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

"EN BÜYÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

İlk gecesinin güzel geçtiğini ifade eden çocuk, "Mutlu oldum, en büyük hayalim gerçekleşti." dedi. Anne Emine Giriş de yetkililere teşekkür etti. Giriş, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Emniyet yetkililerinin buraya kadar gelmeleri, bizi düşünmeleri bile incelik bizim için. Mustafa ilk gece yatağında adeta duramadı. Yatağını kimsenin ellemesine izin vermedi." diye konuştu.

Adana'da 1,5 yıldır lösemi hastası olan Mustafa Can Giriş'in "arabalı yatak" sahibi olmayı hayali kurduğu, bir süre önce basına yansımıştı.