Adana'da bir büfeden aldığı sahte içkiden zehirlenince kaldırıldığı hastaneden kaçan çocuk, teyzesinin evinde bulundu. 12 yaşındaki çocuğa sahte içkiyi sattığı ileri sürülen büfeci ise savcılıkça serbest kaldı



İHA'nın haberine göre, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, geçen yıl girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda 80 bin kişinin arasında 500 tam puan alarak birinci olan Deniz K. (12) alkol komasına girerek hastaneye kaldırılmış burada çocuğun sahte içki içtiği ortaya çıkmış yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Deniz K, bir gün sonra hastaneden arkadaşıyla birlikte kaçıp kayıplara karışmıştı. Deniz K'nın hastanede kalmak istemediği ve bu nedenle arkadaşı ile birlikte yangın merdiveninden kaçıp teyzesinin yanına gittiği ortaya çıktı.



"ARKADAŞIMLA YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇTIK"



Dün bulunan çocuk, Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvuruldu. Deniz K. yaşadığı olayları polise şöyle anlattı:

"14 Ekim günü Sevgin Yılmaz'a ait büfeye giderek pet şişe içinde yarım litre boğma tabir edilen içkiyi 10 lira karşılığında aldım. Daha önce hiç alkol almadığımdan merakımdan bu içkiyi satın aldım. Daha sonra B.A. isimli arkadaşımın pasaj içindeki dükkanına onun haberi olmadan içkiyi sakladım. 15 Ekim günü ise içkiyi sakladığım yerden alarak B.A. ile M.C.Y.'yi parka çağırdım. Parka giderken de iki tane enerji içeceği aldım. Arkadaşlarım parka geldi. Ben sakladığım boğma rakıyı çıkartım hadi bunu içelim dedim. Arkadaşlarım içkiden içmedi. B.A. 'bunu içme senin bünyen kaldırmaz zarar verir' dedi. M.C.Y. ise "Sen bayılırsın bunu boşuna içme" diyerek güldü. Bende içkiyi oradan bulunan bir yere sakladım. Arkadaşlarım gidince içkiyi sakladığım yerden çıkardım ve önce aldığım enerji içeceği ile karıştırarak içtim. Enerji içeceği de bitince direk boğma rakıyı kafama diktim ve bitirdim. Bundan sonra ne oldu ben hatırlamıyorum. Gözlerimi hastanede açıp akrabalarımı gördüm. Hastanede doktor annemle görüşürken iki gün daha hastanede kalacağımı söyledi. Ben de bunu duydum. Hastane ortamı çok can sıkıcı ve aç bıraktıkları için buradan kaçacağımı anneme söyledim. Annemde bana 'kaçma sorumluluk alarak seni çıkaracağım kaçma' dedi. Annemler aşağı indi, o sırada yanımda bulunan arkadaşım B.A. vardı. Onunla beraber yangın merdivenlerinden kaçtık. Çünkü diğer yerlerde özel güvenlik vardı. Aşağıda annem B.'nin annesi ve babası vardı onların yanından gittik ve oradan kurtulduğumuzu onlara söyledim. Annem de hastanenin yoğun bakım ünitesine çıkarak doktorlarla görüşüp taburcu evraklarını imzaladı."



"KENDİ RIZAMIZLA AYRILDIK DİYE İMZA ATTIM"



Anne İlkay K. (32) ise kimseden şikayetçi olmadığını bir tek büfeciden şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlum yangın merdiveninden arkadaşıyla birlikte kendi isteğiyle kaçmış. Hastanede çok sıkıldığını bir şeyi olmadığını söyledi oğlum bu yüzden kaçmış. Kaçtığından benim haberim yoktu o sırada ben aşağıdaydım. Yukarı odasına çıktığımda doktorlar bana siz neredesiniz çocuk kaçtı dedi. Bende siz neredeydiniz çocuğum nerede şuan diye sordum onlarda anons ettiklerini ve aradıklarını söylediler. Şuan çocuğu araştırıyoruz siz içeri girin dediler ve kendi isteğinizle çıktığınıza dair bir kağıt imzalayın dediler. Kendi rızamızla hastaneden ayrılıyoruz çocuğuma herhangi bir ölümcül durum olursa bunu kabul ediyorum diye bir kağıt imzaladım. Çocuğum kendi rızasıyla hastaneden kaçmış. Bugün teyzesinde buldum hastaneye tekrar geri gelmemek için oraya gitmiş" dedi.



Genç kadın, oğlunun alkol komasına girdiğini kendisinin çok kötü olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Acil bir şekilde yoğun bakım servisine alınınca öleceğini düşündüm. Bunu satan kişiden de ben şikayetçiyim. Çocuğum verdiği ifade de bu alkolü büfeden 10 lira karşılığında aldığını söylemiş. Benim en büyük isteğim 12 yaşındaki çocuğa alkolü satıp bu hale getiren şikayetçiyim. Ben çocuğumu komada o halde gördüm psikolojim bozuldu çünkü karşımda ölü bir çocuk vardı."



BÜFECİ SUÇLAMALARI REDDETİ, SERBEST KALDI

Polis anne İlkay K.'ın şikayeti üzerine büfeci Sevgin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Polis Yılmaz'ın evinde ve iş yerinde de arama yaptı. Yapılan aramada iş yeri ve evde sahte içkiye rastlanmadı. Yılmaz'ın, polis verdiği ifadesinde, "Ben yasaların öngördüğü içkileri satıyorum. Kesinlikle sahte içki satmıyorum. Ayrıca bu çocuğa da kesinlikle içki satmadım" dediği öğrenildi.

Yılmaz, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz, savcılıktan serbest bırakıldı. Polis, ifadelerini almak için Deniz K'nın iki arkadaşını arıyor.



Adana İl Sağlık Müdürlüğü ise çocuğun hastaneden kaçmadığını, hayati tehlikesi kalmadığı için ailesinin rızasıyla normal yollardan taburcu edildiğini, ayrıca çocuğun annesinin yanında olduğunu bildirdi.