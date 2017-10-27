Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve okulu sevmediği için 3 hafta önce evden kaçan 14 yaşındaki U.T.Y. Adana'da bulundu. U.T.Y., "Öyle kafama göre dolaşıyorum. Dersten de, öğretmenden de kaçarım" dedi.



İHA'nın haberine göre, Tarsus'ta yaşayan ve psikolojik problemleri olan U.T.Y. 3 hafta önce evden kaçıp Adana'da yaşayan teyzesinin yanına geldi. Psikolojik problemleri olduğu içinde aile çocuklarını teyzesinin yanından zorla almak istemedi. Akşamaları teyzesinin yanında kalan ve gündüzleri sokaklarda vakit geçiren U.T.Y. bugün Adana Tren Garı'na gitti. Garda dolaşan çocuğu güvenlik görevlisi fark edip konuşunca evden kaçtığını öğrenip polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise U.T.Y.'nin teyzesine ve Tarsus'ta yaşayan ailesine ulaştı. Bu sırada gazetecilere konuşan U.T.Y., "Ben okulu sevmiyorum diye gitmiyorum okula. Buralarda yatmıyorum. Öyle kafama göre dolaşıyorum. Polis gönderirse Tarsus'a gideceğim. Polisin işine karışamam. Derstende, öğretmenden de kaçarım. Babam kaçtığını görürsem seni yurda vereceğim demişti" diye konuştu.

Daha sonra küçük çocuk ailesine teslim edilmek üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.