Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir rezidansta ikamet eden kişi, rezidansın asma katının damında bir kız çocuğunun yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 yaşında lise 1. sınıf öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi.



DÜŞTÜĞÜ YERDE ÇANTASI DA VARDI



İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kız çocuğunun nasıl öldüğünü belirlemek için araştırma başlattı. Ölen kızın rezidansın kapıcısının kızı olduğu ve sabahleyin okula gitmek için evden çıktığı öğrenildi. Kız çocuğunun düştüğü yerde çantasının da olması dikkat çekti.



İNTİHAR ŞÜPHESİ



Polis yaptığı araştırmada kız çocuğunun 18 katlı rezidansın 18. katından düşerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili araştırmayı sürdürülürken kız çocuğunun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.



Kız çocuğunun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

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