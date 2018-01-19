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34 yaşındaki Alves, şu an sadece çorbayla beslenebildiğini ve sürekli korse takmak zorunda olduğunu söyleyen Alves, "Doktorun tavsiyesi, vücudun şekli ve iyileşmesi için mümkün olduğunca korse giymek, o yüzden giymek zorundayım ama bu durumu çok iyi yönetemiyorum" açıklamasında bulundu.