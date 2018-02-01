Adana'nın Karataş ilçesinde yaşayan Mehmet Balıkçı'nın yaklaşık 20 yıldır çektiği bel ağrısının, sağ böbreğinde bulunan ve 2,5 santim büyüklüğe ulaşan taştan kaynaklandığı belirlendi. Balıkçı'nın böbreğindeki taş, perkütan nefrolitotomi (PCNL) işlemiyle kırılıp alındı.

İHA'nın haberine göre; Karataş'ta çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Balıkçı (58), yaklaşık 20 yıldır yorgunluktan kaynaklandığını sandığı için önemsemediği bel ağrısı şiddetlenince, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir hastaneye geldi. Balıkçı, Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları'na muayene oldu. Canoğulları yaptığı tetkiklerle, hastanın sağ böbreğinde pozisyon bozukluğu ve 2,5 santim büyüklüğünde taş olduğunu belirledi.

TAŞ ÖNCE PARÇALANDI

Taşın normal yöntemlerle kırılması halinde tıkanmaya yol açacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Canoğulları, tek delikten girilip taşın parçalanarak alındığı PCNL tekniğini önerdi. Hastanın kabul etmesi üzerine yaklaşık 1 saat süren PCNL yöntemiyle, belin sağ tarafından tek delikle böbreğe ulaşılarak önce taş kırılıp parçalara ayrıldı ardından taş parçaları aynı teknikle böbrekten çıkarıldı. Belindeki ağrıdan kurtulan Mehmet Balıkçı, 1 gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

15 YILDIR TAŞLA YAŞIYOR

Hastanede aynı gün benzer bir vakada daha PCNL yöntemi uygulandı. Yaklaşık 15 yıldır sol böbreğindeki taşla yaşayan Tarsuslu emekli Necmettin Taşkın (62) isimli hasta, ağrıları dayanılmaz hale gelince hastaneye gitti. Sağ böbreğinde de fonksiyon kaybı bulunan hastayı muayene eden Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları, sol böbrekteki taşın 2 santim boyunda olduğunu, yeri nedeniyle ancak PCNL yöntemiyle çıkarılabileceğini söyledi. Hastanın kabul etmesi üzerine böbrekteki taş PCNL tekniğiyle kırılıp parçalanarak alındı. Necmettin Taşkın da diğer hasta gibi 1 gün hastanede kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildi.

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