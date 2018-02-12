Adana'da 5 ay önce 3 akrabasını öldüren polisin bunu 70 bin lira alacağı için yaptığı ve olaydan sonra polislere "Oğluma iyi bakın" diyerek köpeğini kastettiği ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre olay, 11 Eylül 2017'de Yüreğir'e bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapan Görkem E., mesleğe başlamadan önce dayıları 43 yaşındaki İlyas ve 39 yaşındaki Ümit Barak ile birlikte ortak olup, kerestecilik üzerine bir işyeri açtı. Ancak şirket, bir süre sonra iflas etti. Bu gelişmenin ardından yeğen ve dayılarının arası açıldı.
İddiaya göre; şirketin bir milyon liraya ulaşan vergi borçlarını konuşmak için dayılarının yeni kurduğu iş yerine giden E., burada çıkan tartışma sonucu, yanında taşıdığı beylik tabancasını çıkartıp, dayıları İlyas ve Ümit Barak ile birlikte kuzeni Onur Bakabula'ya tam 19 el ateş etti. Ümit Barak olay yerinde İlyas Barak ve Onur Bakabula da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
"OĞLUMA İYİ BAKIN" DEDİ
Olaydan sora bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs polis 155'i arayarak teslim oldu. Bir gün boyunca emniyette sorgulanan Görkem E., ortak iş yaptıkları için kalan borçtan dolayı katil olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. E., adliyeye sevk edilirken de polislere "Oğluma iyi bakın" dedi. Polisler zanlının evli olmadığını bildiği için önce şaşırdı sonrada "Ne oğlu diye yanıt verdi" Bunun üzerine E.'nin "benim evde köpeğim var erkek söyleyin ona iyi baksınlar, tek isteğim budur" dediği öğrenildi. Daha sonra Görkem E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. E. ve onu azmettirdiği öne sürülen Ethem Metin G. hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
İddianamede olayın ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, Görkem E.'nin, mobilya işi yapan dayıları Ümit ve İlyas Barak'ın, Ethem Metin G.'ye olan 70 bin liralık borcu tahsil etmek için Ankara'dan Adana'ya geldiğine dikkat çekildi. Dayılarıyla işyerinde görüşen, ancak beklediği yanıtı alamayınca buradan ayrılıp, telefonla Güven ile konuşan E.'nin, aldığı talimat üzerine işyerine geri dönüp adeta katliam yaptığı vurgulandı.
İddianamede; "E., beylik tabancasını çıkartıp iş yerinde bulunan dayıları Ümit, İlyas Barak ile kuzeni Onur Bakubala'ya rastgele ateş eti. Üçünün de yere düşmesi üzerine Görkem, olay yerinden uzaklaştı. Bir dakika 30 saniye sonra tekrar olay yerine gelip yerde yatan 3 kişiye tekrar ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi de hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerinde bulunan Abdulsamed Hamed de hafif yaralandı" denildi.
Otopsi raporunda Ümit Barak'ın vücudunda 4, Onur Bakabula'nın 6 ve İlsay Barak'ın vücudunda da 7 kurşun yarası tespit edildiği vurgulanan iddianamede; öldürülen İlyas ve Ümit Barak'ın, kardeşleri Uğur Barak ile olay günü yaptıkları telefon görüşmesinin dökümüne de yer verildi. O ses kaydına göre; E.'nin yanlarına gelerek, Ethem Metin G.'nin tahsilatçılığına soyunduğu yorumu yapıldığı belirtildi.
Görkem E., tutuklandığı mahkemede de; olay günü de meslekten atılacağı korkusuyla dayılarının işyerine gittiğini anlatmıştı. E., "Tartışma çıktı, üzerime saldırdılar. Ben de kendimi korumak için beylik tabancamı çıkartıp ayaklarına ateş ettim. Kurşunlar bacaklarına isabet etti. Üzerime atlayıp beni dövmeye başladılar. Alnımı yere çarpınca bilincimi kaybettim. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde benzinlikteydim, polisi arayıp teslim oldum" demişti.
Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.
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