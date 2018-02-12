Suriye'den savaştan kaçıp Adana'ya gelen bir ailenin 3 aylık bebeği, sabah yatağında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre, Suriyeli Hossain-Muna Jamal çifti ülkelerinde 7 yıldır süren iç savaştan aileleriyle birlikte kaçarak 3 yıl önce Adana'ya geldi. Savaştan kaçıp Adana'da yeni bir hayat kuran çift çocuk sahibi olmak istedi. Ancak ilk çocuk anne Jamal'ın karnındayken hayatını kaybetti. Bir süre sonra çift, yeniden bebek sahibi olmaya karar verdi. Muna Jamal hamile kaldı. 9 ay sonra Ahmed ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Ancak bebekleri rahatsız olduğu için hastane hastane gezdiler. Bir türlü bebekleri sağlığına kavuşamadı. Doktorlar, bebekte kalp yetmezliği olduğunu söyledi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Suriye'den kaçıp Adana'ya gelen aile, ikinci çocukları Ahmed'i sabah kalktıklarında kendinden geçmiş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ambulansta bebeğe müdahale etti. Ancak yapılan müdahaleye rağmen 3 aylık bebek kurtarılamadı. Anne Muna balkonda gözyaşlarına boğuldu. Amca Muhammed Jamal bebeğin cesedini kucağına alıp eve çıkardı. Evde anne, büyükanne ve dede gözyaşlarına boğuldu.

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