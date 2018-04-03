Adana'da, geçen ay "torbacı" diye tabir edilen satıcılara yönelik gerçekleşen operasyonlarda 231 kilogram esrar, 18 kilogram eroin, 9 bin 440 hap, 222 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 376 şüpheliden 67'si tutuklandı, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

AA'nın haberine göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen ay "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına ve bunlara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik, merkez ilçeler Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Adana'nın ilçelerdeki 79 mahalleye yapılan baskınlarda, 376 zanlı yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 231 kilogram 675 gram esrar, 18 kilogram 635 gram eroin, 9 bin 440 uyuşturucu hap, 146 gram sentetik uyuşturucu, 222 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 920 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 376 şüpheliden 67'si tutuklanırken, 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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