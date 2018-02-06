Adana'da rahatsızlığı nedeniyle bacaklarını kullanamayan 88 yaşındaki bir hasta, yapılan ameliyat sonrası yürümeye başladı.

İHA'nın haberine göre; Nazım Uzel adındaki hasta "dar kanal" adı verilen; omurgayı oluşturan omur kemiklerin ortasında yer alan omurilik kanalının ön-arka ve/veya sağ-sol çaplarının daralarak, yukardan aşağı içinden geçen omuriliği bazı seviyelerde kum saati gibi boğması olarak açıklanabilecek rahatsızlığına yakalandı. Uzel, bir süre sonra dikkatsizlik sonucu düşünce burada bir de çökme meydana geldi. Bu nedenle yürüme problemi çeken ve bacaklarını kullanamayan Uzel, tedavi olmak için 15 yıl önce eşi Vahide Uzel'i (91) ameliyat ederek iyileşmesini sağlayan doktoru buldu.

Prof. Dr. Orhan Şen, yaşlı adamı muayene ettikten sonra multidisipliner yaklaşımla diğer bölümlerin de hastayı görmesini sağladı. Oluşturulan heyet tarafından yapılan kontrollerden sonra Uzel'in ameliyat edilmesine karar verildi. Yaklaşık 1 ay önce ameliyat olarak sağlığına kavuşan Uzel, şimdi yürüyebiliyor.

"BURAYA GELMEDEN ÖNCE FELÇ GİBİYDİM"

Uzel, hastaneye gelmeden önce felçli bir durumda olduğunu belirterek, "Ameliyattan önce ayaklarımı kesinlikle kullanamıyor sadece sürütebiliyordum. Şimdi ise yürüyorum. Artık yaşıma göre yürümemde de pek sıkıntı yok. Sadece az bir ağrım kaldı, onun da neden olduğunu öğreneceğiz. Şimdi iyiyim. Ameliyatımı oldum, doktorum beni evime gönderdi. Önceden tanıyordum doktorumu ama nerede görev yaptığını bilmiyordum. Çocuklar geldi buraya, doktor da onlara 'yüksek ihtimalle tedavi edebilirim ama önce kontrol etmem gerekir' demiş. Beni alıp yanına gittik. 4 gün içerisinde ayağa kalktım" dedi.

"HASTAYI TEDAVİ ETMEZSEK YATAĞA MAHKUM KALIR"

Prof. Dr. Orhan Şen ise hastanın yaşlı olduğu için ameliyat edilmediğini belirterek, "Nazım Bey'i, 'Evet ameliyat gerekiyor ama yüksek riskli, yarar göremezsiniz' diyerek ameliyat etmemişler. Kendi ifadesiyle söylüyorum; ayağını basamıyordu, tekerlekli sandalye kullanması zorunluydu. Ağrı kesici artık işe yaramıyordu. Muayene ettik, yaşa bağlı olarak dar kanalı vardı. Daha önce de eşini ameliyat etmiştim, eşinden duyduğu memnuniyetle bize geldiler. Tedavi yöntemimizi anlattık. Kendilerine donanımlı bir hastanede, kardiyoloji, anestezi, dahiliye, göğüs hastalıklarında görevli uzman arkadaşların hepsi gördükten sonra ve onların gerekli tedbirleri almasının ardından, 'Bu cerrahi girişime izin verebiliriz' derlerse biz cerrah olarak elimizden geleni yaparız dedik. Biz bu cerrahi girişimi yapmazsak iyileşme şansınız yok diye kendisine bildirdik. Adeta çaresizdiler. Biz, ilgili branşlara gösterdikten sonra kendi ameliyatımızı yaptık. Bugün birinci ayı. Kendisinin de söylediği gibi durumu gayet iyi. Yara yerinde biraz ağrısı var, bu da normal. Korseyle geziyor. Şu anda eşiyle birlikte ve mutlular" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, hastanın dar kanalı olduğunu ve düşmeye bağlı olarak çökmesi bulunduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Dar kanal sorunu çökme kırığıyla birleşince bu kalçaya, kalçadan da ayağa vuran ağrı yapar. Eğer hastanın tedavisini yapmazsanız kuvvet kaybı gelişir ve hasta yatağa mahkum kalır. Bizim yaptığımız işlem, o kanalı açmak ve kök dediğimiz sinirleri rahatlatmaktır."

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