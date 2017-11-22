Adana'da ağaç altında yaşayan 5 aylık Emira ve ailesine polis sahip çıktı

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşta Esad rejiminin attığı bombanın evine isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Fuat Şiko'nun Adana'da ağaç altında yaşam mücadelesi veren eşi, 5 aylık bebeği Emira ve 3 oğluna Adana polisi sahip çıkarak kampa yerleştirdi.
İHA'nın haberine göre, Suriye'de süren iç savaşta atılan bombanın eve isabet etmesi soncu 6 ay önce hayatını kaybeden Fuat Şiko'nun (40) eşi Semira Şiko (35) önceleri Suriye'de savaşın ortasında yaşam mücadelesi vermeye devam etti. Ancak bombalar bir türlü bitmek bilmeyince bundan iki ay önce 5 aylık bebeği, 6 yaşındaki Hasan, 5 yaşındaki Hüseyin ve 15 yaşındaki Ahmet Şiko isimli çocuklarını yanına alıp yaya olarak Hatay'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptı. Bir süre Hatay'da kalan anne Şiko daha sonra çocuklarıyla birlikte Adana'ya geldi. Ancak burada ne kalacak bir yeri ne de parası olmadığı için 28 gün boyunca otogarda yatıp kalktılar.
KİMLİKLERİ OLMADIĞI İÇİN ÇADIR KENTE ALINMADILAR
Daha sonra Suriyeliler için çadır kent kurulduğunu öğrenen anne Semira Şiko çocuklarıyla birlikte buraya gidip kalmak istedi. Çadır kente gelen ancak Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve kimlikleri olmadığı için aile çadır kente alınmadı. Aileye Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gidip kimlik çıkartması gerektiği söylendi. Ancak Adana'yı bilmeyen ve gidecek yol parası olmadığı için aile buraya girip kimlik başvurusunda bulunamadı. Aile çadır kentin yanında tarlanın ortasında bir ağacın altına sığınarak şimdi burada yaşam mücadelesi vermeye başladı.
Ailenin bu dramı haber yapılınca Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri aileyi buldu. Polisler aileyi alıp il göç idaresi müdürlüğüne getirerek burada geçici kimlik kartı çıkartıldı. Polis daha sonra da anne ve 4 çocuğunu kampa götürdü. Anne Semira Şiko, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine sahip çıktığını, Türkiye'ye, Türk polisine çok minnettar olduğunu belirterek, "Artık çocuklarım üşümeyecek, sıcak bir yuvamız olacak" dedi.
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