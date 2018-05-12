Adana'da bir kadını zorla evinde alıkoyduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre, Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan çığlık atan kadının, yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, dairenin kilitli kapısı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis, itfaiyenin sepetli merdiveniyle ikinci kattaki daireye balkondan girdi.



Ekipler, alıkoyulduğu öne sürülen İ.Z.Ç'yi evden çıkartarak itfaiye merdiveniyle indirdi. Kadını zorla tuttuğu iddia edilen evdeki taksi şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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