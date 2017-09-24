Suriye'de süren savaştan kaçıp Adana'ya gelen anne çocuklarını terk edip kaçınca, baba da işe gidince, 4 çocuğun dramı mahalleliyi bile ağlattı.



İHA'nın haberine göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nur (42) ve Ahmet Elşaban (49) çifti Suriye'de süren iç savaştan kaçıp 5 çocuğuyla birlikte Halep'ten Adana'ya geldi.



Adana'da Yenibey Mahallesi'nde yaşamaya başlayan çiftlerden Nur Elşaban geçtiğimiz günlerde eşini ve 5 çocuğunu terk edip gitti.



ÇOCUKLARIN EN KÜÇÜĞÜ 2, EN BÜYÜĞÜ 10 YAŞINDA



Bunun üzerine çaresiz kalan baba Elşaban da eve ekmek getirmek için en küçüğü 2 en büyüğü 10 yaşında olan çocuklarını eve bırakıp çalışmaya gitmek zorunda kaldı.



Baba Elşaban bugün de yanına Emad Elşaban'ı alıp Hasne (7), Hasan (8), Muhammet (2) ve Sidra Elşaban'ı (10) evde bırakıp çalışmaya gitti.

Evde aç kalan çocuklar bir süre sonra ağlamaya başladı. Bu durumu gören mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen zırhlı yunus ekipleri çocukların pislik içinde olan bir evde tek başlarına kaldığını görünce çocuk şube müdürlüğü ekiplerine haber verdi.





MAHALLELİ DE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Polis ağlayan çocuklara, bakkaldan yiyecek alıp kendi elleriyle hazırlayıp yemeleri için verdi. Bu sırada çocukların bu dramını gören mahalleli bir kadın da gözyaşlarına boğuldu.



Genç kadın çocukların durumuna çok üzüldüğünü, bu nedenle ağladığını söylerken, başka bir kadın ise küçük çocuğun kendisine verilmesi halinde bakabileceğini söyledi. Polis bir taraftan da babaya ulaşmaya çalıştı.



Ancak kaldıkları ortam çok sağlıksız olduğu için çocuk polisi 4 çocuğu evden alıp emniyet müdürlüğüne götürdü. Çocuklar götürülürken de korkup ağladı.