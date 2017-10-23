Adana'da odasının kapısına kurduğu düzenek ile annesine kendini öldürten gencin sevgilisi nedeniyle bunalımı girip psikolojisi bozulduğu bu nedenle intihar etmek istediği ancak cesaret edemeyince düzenek kurduğu tespiti yapıldı.
İHA'nın haberine göre olay, 21 Ekim günü Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gören E.G okuldan mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'da yaşamaya başladı. E.G, sevgilisi G.G.'nin Kanada'ya eğitim için gitmesi üzerine bunalıma girdi. Adana'ya dönen ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan E.G, bu nedenle psikolojik tedavi görmeye başladı. Girdiği bunalımdan çıkamayan E.G, intihar etmeye karar verdi. Ancak buna kendi yapamayınca odasına duvarlara matkap ile vida yerleştirip pompalı tüfekle düzenek yaptı. Tüfeğin tetiğini de kapının koluna ayarladı. Kola basıldığı an tetik çekilecek kendisi de namlunun karşısında durup pompalı tüfekten çıkan fişek ile hayatını kaybedecekti. Genç bu planını gece devreye soktu.
Cumartesi sabahı resim öğretmeni olan ve oturdukları apartmanın altında atölyesi bulunan anne H.G, eşiyle birlikte İstanbul'a gitmek için hazırlık yaptı. Bir süre sonrada oğlunu kaldırmak için odanın kapı koluna bastığı an tüfek sesi duydu. Oğlu tarafından hazırlanan düzeneğin harekete geçmesiyle ateş alan pompalı tüfekten çıkan fişek, E.G'nin başına isabet etti. Anne kapıyı tamamen açtığında oğlunu kanlar içinde görüce çığlık attı. Olay yerine gelen sağılık görevlileri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından E.G'nin cenazesi yakınlarına teslim edilerek Buruk Mezarlığında toprağa verildi.
ANNE GÖZALTINA ALINMADI
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ve olay yeri şube müdürlüğü ekipleri düzeneğin kurulduğu odada çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmada, gencin girdiği bunalımdan çıkamayarak intihar etmeye karar verdiği ancak bunu kendisi yapmaya cesaret edemeyince geceden düzenek kurmaya ve kapıyı ilk açan tarafından öldürülmeye karar verdiği tespit edildi. Pompalı tüfeğin tetiğini misina ile kapının koluna bağladığı belirlenen gencin tam karşıya oturarak kapıyı birisinin açmasını beklediği, annenin kapı kolunu hareket ettirdiğinde düzeneğin harekete geçtiği pompalı tüfeğin tetiğinin çekildiği ve gencin öldüğü tespit edildi. Anne oğlunu öldürmesine rağmen savcılık düzeneği gencin kurması ve intiharı amaçlamasından dolayı anneye gözaltı kararı vermedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 1 saat önceInsanin beyniyle oynuyorlar resmen00
-
Misafir 1 saat önceSpora yöneltilmeliyiz Spora00
-
Misafir 1 saat öncebir anneye bir evlat bunu nasıl ama nasıl yapar? intihar yeterince korkuncken bir de bunu nasil yapar?00