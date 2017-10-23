Adana'da odasının kapısına kurduğu düzenek ile annesine kendini öldürten gencin sevgilisi nedeniyle bunalımı girip psikolojisi bozulduğu bu nedenle intihar etmek istediği ancak cesaret edemeyince düzenek kurduğu tespiti yapıldı.

İHA'nın haberine göre olay, 21 Ekim günü Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gören E.G okuldan mezun olduktan sonra bir süre İstanbul'da yaşamaya başladı. E.G, sevgilisi G.G.'nin Kanada'ya eğitim için gitmesi üzerine bunalıma girdi. Adana'ya dönen ve ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan E.G, bu nedenle psikolojik tedavi görmeye başladı. Girdiği bunalımdan çıkamayan E.G, intihar etmeye karar verdi. Ancak buna kendi yapamayınca odasına duvarlara matkap ile vida yerleştirip pompalı tüfekle düzenek yaptı. Tüfeğin tetiğini de kapının koluna ayarladı. Kola basıldığı an tetik çekilecek kendisi de namlunun karşısında durup pompalı tüfekten çıkan fişek ile hayatını kaybedecekti. Genç bu planını gece devreye soktu.

Cumartesi sabahı resim öğretmeni olan ve oturdukları apartmanın altında atölyesi bulunan anne H.G, eşiyle birlikte İstanbul'a gitmek için hazırlık yaptı. Bir süre sonrada oğlunu kaldırmak için odanın kapı koluna bastığı an tüfek sesi duydu. Oğlu tarafından hazırlanan düzeneğin harekete geçmesiyle ateş alan pompalı tüfekten çıkan fişek, E.G'nin başına isabet etti. Anne kapıyı tamamen açtığında oğlunu kanlar içinde görüce çığlık attı. Olay yerine gelen sağılık görevlileri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından E.G'nin cenazesi yakınlarına teslim edilerek Buruk Mezarlığında toprağa verildi.



ANNE GÖZALTINA ALINMADI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ve olay yeri şube müdürlüğü ekipleri düzeneğin kurulduğu odada çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmada, gencin girdiği bunalımdan çıkamayarak intihar etmeye karar verdiği ancak bunu kendisi yapmaya cesaret edemeyince geceden düzenek kurmaya ve kapıyı ilk açan tarafından öldürülmeye karar verdiği tespit edildi. Pompalı tüfeğin tetiğini misina ile kapının koluna bağladığı belirlenen gencin tam karşıya oturarak kapıyı birisinin açmasını beklediği, annenin kapı kolunu hareket ettirdiğinde düzeneğin harekete geçtiği pompalı tüfeğin tetiğinin çekildiği ve gencin öldüğü tespit edildi. Anne oğlunu öldürmesine rağmen savcılık düzeneği gencin kurması ve intiharı amaçlamasından dolayı anneye gözaltı kararı vermedi.