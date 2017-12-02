Adana'da ayrılmak isteyen eşini 9 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı

Adana'da ayrılmak isteği eşi 37 yaşındaki Dilek T'yi, 9 yerinden bıçaklayan 38 yaşındaki Serkan T. yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, 23 Kasım'da merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. 10 yıl önce görücü usulüyle Serkan T. ile evlenen Dilek T.'nin bu beraberlikten engelli bir çocuğu oldu. 2 yıl önce çocukları ölünce, baba Serkan T. alkol ve uyuşturucuya başladı. 5 ay önce eşinden ayrılmak isteyen kadın, mahkemeye giderek boşanma davası açtı. Evi terk ederek ailesinin yanına giden kadını tehdit eden, Serkan T.'ye mahkeme 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Olay günü Serkan T. sokakta yalnız yürürken, eşinin eve dönmesi için dövdü. Yerde sürüklediği kadın karşı koyunca onu 9 yerinden bıçakladı. 'Burası sana mezar olacak' diye bağıran Serkan T., kan kaybeden kadının başında ölmesini bekledi. Hastanede tedavi gören kadın, erkek kardeşinin yanına sığındı. Serkan T. ile olaydan 9 gün sonra yakalandı.

Sağlık kontrolüne getirilen koca, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.