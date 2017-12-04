Adana'da babasını öldürüp, cezaevinden kaçan kişi yakalandı

Adana'da, tartıştığı babasını öldürmekten 11 yıl 3 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.

İHA'nın haberine göre, geçen 14 Ocak'ta uyuşturucu bağımlısı Günay Ö. (27) ile babası Nihat Ö. (58) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö., mutfaktan aldığı bıçağı babasının sağ bacağına sapladı. Damarları kesilen Nihat Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Günay Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Günay Ö.'ye yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Babasının annesine ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri süren Günay Ö., "Annemle babam ayrıldılar. Ben annemle birlikte yaşıyordum. Evde uyurken birden babamın bana beyzbol sopası ile vurduğunu gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Mutfaktan aldığım bıçakla bacağına sadece bir kez vurdum. Sonra evden kaçtım. Babamın uyguladığı şiddet nedeniyle birkaç kez şikayette bulunduk. Ayrıca madde bağımlısıyım. Ancak olay günü uyuşturucu kullanmamıştım" diye savunma yapmıştı.

"BABASINA KARŞI KÖTÜ BİR DAVRANIŞINI GÖRMEDİM"

Tanık olarak ifade veren anne 50 yaşındaki Nilgün Ö. ise kocasından şiddet nedeniyle boşandığını belirterek, "Oğlumun babasına karşı kötü bir davranışını görmedim. Ayrı yaşamamıza rağmen eski eşim zaman zaman eve gelirdi" demişti.

Mahkeme heyeti, Günay Ö.'ye babası şiddet uyguladığı için indirim yaparak 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ö., Osmaniye Cezaevi'ne götürülerek burada cezasını çekmeye başladı. Ö. bir süre sonra kapalı cezaevinden açığa çıktı. 2017 yılının Eylül ayında ise izinli çıktığı cezaevinden bir daha dönmedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri Ö.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Ö. annesinin yanına geldiği sırada Havutlu Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü önce emniyete daha sonra da adliyeye götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine götürüldü.