Adana'da bar sahibi kadın sokak ortasında öldürüldü

Adana'da, bar sahibi Tuba Çelik(35), evinin sokağında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün gece meydana geldi. Ortağı olduğu bardan çıkıp evine gelen Tuba Çelik, kapıdan girdiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadın, yaşamını yitirdi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Tuba Çelik'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.