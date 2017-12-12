Adana'da bar sahibi kadını evine girerken öldürdüğü ileri sürülen zanlıların, cinayetten sonra delilleri ortadan kaldırmak için güvenlik kamerası araştırması yaptıkları ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, olay, 17 Kasım'da Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibi olduğu bardan çıkıp evine gelen 35 yaşındaki Tuğba Çelik, kapıdan girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çelik gece yarısı olduğu için olaydan 3 saat sonra sabah namazına giden bir kişi tarafından bulundu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
AZMETTİRİCİ, ÜVEY OĞLU ÇIKTI
Olayın ardından inceleme başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği polisleri, Tuğba Çelik'in eve giriş saatini bilen yakın çevresini incelemeye aldı. Ayrıca soruşturma sırasında Tuğba Çelik'in nikahsız yaşadığı eşi Nurettin O.'nun oğlu Mazlum O.'nun sürekli kendisinden para istediğini, aralarında bu yüzden devamlı kavga çıktığını da öğrendi.
Bu detayları değerlendiren polis, Mazlum O.'nun olay günü birlikte olduğu arkadaşları Hamza I. ve Müslim S.'yi gözaltına aldı. Hamza I. sorgusunda, cinayeti kendisinin işlediğini, arkadaşı Mazlum O.'nun azmettirdiğini söyledi. O sırada Müslim S.'nin ise gözcülük yaptığını anlattı. 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca, zanlıların olayın ardından yakalanmamaları için çevredeki apartmanların güvenlik kameralarını da inceledikleri ve o görüntüleri alıp ortadan kaybetmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
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