Adana'da, polisin şüphe üzerine aradığı 22 yaşındaki S. S.'nin saçlarının arasında tokalarla tutturulmuş, birer içimlik, 33 paket eroin ele geçilirdi.



DHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus timleri, otobüs durağında bekleyen S. S.'nin hareketlerinden şüphelenip, üst araması yaptı. Aramada, genç kadının saçlarının arasına tel tokayla tuturulmuş birer içimlik, 33 paket eroin ele geçirildi. S.'nin eroin sattığı belirlendi.



Gözaltına alınan S. S., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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