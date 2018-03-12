Okulda çalışan inşaat işçisinin güvenlik önlemi almadan duvara tırmanması böyle görüntülendi.

Haberturk.com Whatsapp hattına gönderilen görüntülerdeki olay Adana'nın merkeze bağlı Yüreğir İlçesi'nde cumartesi günü saat 14.30 sularında yaşandı. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu inşaatında çalışan bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın düz duvara tırmandı. İnşaat işçisinin bu harekete yürekleri ağza getirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER