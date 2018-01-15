Adana'da kendisini kemerle döven kocası cezaevine girip hakkında da 10 yıla kadar hapis istenince genç kadın kocasını sevdiğini çok mağdur olduğunu belirterek, "Ben kocamı affettim, devlet de affetsin. 10 yıl hapis cezası çok ağır olacak" dedi.

İHA'nın haberine göre, olay 8 Kasım günü Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz 25 yaşındaki Ömer B. kendisinden çalışmasını isteyen eşi Aysel B.'yi kemerle dövdü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli kocanın olayının duyulması üzerine gözaltına alınması kararı verdi. Zanlı bir süre sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süre sonrada zanlı hakkında "kadına şiddet uygulayıp, eziyet etmekten ve hakaretten" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zanlı hala cezaevinde bulunurken 17 Ocak 2018 günü ilk duruşmasına çıkacak.

Aysel B. olaydan sonra sıcağı sıcağına sinirlendiği için şikayetçi olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini ancak bebeğiyle çok zor günler geçirdiğini mağdur olduğunu söyleyerek, "O gün kahvaltı yapıyorduk eşim 15 gün önce haksız yere işten çıkarıldığı için biraz psikolojisi bozulmuştu. Bende üzerine gittim neden çalışmıyorsun git iş bul dedim çünkü evimiz kira ve çalışması gerekiyordu. Çalışmazsan ailene söyleyeceğim dedim bunu duyunca sinirlendi. Bende karşılık verince vurdu ve sonra gitti. Gittikten sonra kayınvalidemi aradım oda bana seni dövüyorsa polisi ara dedi. Bende polisi aradım eşim tekrar gelip polisi neden arıyorsun dedi. Kemerle koluma ve bacağıma vurdu sonra odadan çıktı bende çocuğumu da alıp yatak odasına gittim kapıyı kilitledim. Tekrar geldi çık sakinleş konuşalım dedi bende hayır konuşmak istemiyorum dedim. Sonra kapıyı açtım polisler gelip seni götürecek dedim oda evden gitti. Sonrasında polisler gelince eltimle birlikte karakola gittik" dedi.

"BEN AFFETTİM, DEVLET DE AFFETSİN"

Eşi kendisini döverken bebeğinin kucağında olmadığını emzirip yan tarafa koyduğu sırada kendisini dövdüğünü anlatan Aysel B. şöyle devam etti:

"Bu bizim ilk kavgamız ve 1.5 yıllık evliyiz. İlk kavgamızda 10 yıl hapis istendi bunu hak etmiyor bence çok ağır oldu çıkmasını istiyorum. Gerçekten mağdurum çocuğumda 4 aylık, çok zor durumdayım ben eşimi seviyorum biz barıştık zaten çıkmasını istiyorum. Ben onu affettim yani ilk hatası olduğu için bir daha da yapmayacağını söyledi. Bu olay fazla büyütüldü yanlış anlaşılmalardan da kaynaklandı. Ben affettim devlette de affetsin kamu davasının kaldırılmasını istiyorum eşimin erken tahliyesini istiyorum."

Ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu çocuğunun da hasta olduğunu belirten Aysel B. "Eşimle telefonda görüştüm çok üzgün olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını düzeldiğini orada hatasını anladığını söyledi ve beni affet dedi. Zaten içeriye girmeden öncede kendini affetmem için bana mesajlar atmıştı ama ben içeride birkaç gün yatar aklı başına gelir dedim ama bu kadar olayların büyüyeceğini bilemedim. Devlet kadını koruyor ama biraz yanlış oldu ben çıkmasını talep ediyorum inşallah sesimi duyarlar çünkü çok büyük bir mağduriyet içerisindeyim" diye konuştu.

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