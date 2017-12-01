Adana'da bir kişi eşi tarafından öldürüldü

Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi tarafından darp edildi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan İlçesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur S. (41) arkadaşı Özer A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba S.'Nin (32) yanına geldi. Çift arasında çıkan tartışma sonrasında Tuğba S.'nin yanında bulunan sevgilisi Ali K. (29), Uğur S.'yi darp etmeye başladı. Kavganın daha da büyümesiyle Tuğba S. boşanma aşamasındaki eşi Uğur S.'yi boğazından 3 kere bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan Uğur S.'yi Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Tuğba S. ve sevgilisi Ali K.'yı yakaladı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.