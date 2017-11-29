Adana' da bir kişi eski eşinin kaynar su ve satırla yaraladığını iddia etti

Adana'da boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü eski karısı tarafından üzerine kaynar su dökülerek satırla yaralandığı iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, Ayhan Akdemir, 8 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşamayı sürdürdüğü E.S'nin uyurken üzerine kaynar su döktüğü ve satırla kendisini yaraladığı iddiasıyla polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli E.S'nin yakalanması için çalışma başlattı. Başından yaralandığı ve vücudunun bir kısmında yanık olduğu belirlenen Akdemir'in tedavisi sürüyor.