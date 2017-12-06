Adana'da bir kişi evindeki çöpleri vermemek için barikat kurdu

Adana'da "çöp ev", bahçesine barikat kurarak görevlilere direnen ev sahibinin güçlükle ikna edilmesinin ardından temizlendi.

AA'nın haberine göre, Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde annesi ve ağabeyiyle yaşayan İbrahim D'nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden zabıta ve temizlik görevlileri, yaklaşık bir yıldır yaptıkları uyarılardan bir sonuç alamadıkları İbrahim D'nin evindeki çöpleri temizlemek istedi. İbrahim D'nin, bahçesine hurda eşyalardan barikat kurarak görevlilere direnmesi üzerine polise haber verildi.

Zabıtanın uzun süre ikna etmek için uğraştığı ev sahibinin bahçesine kurduğu barikat, polis ekibinin de desteğiyle yıkıldı.

İbrahim D'nin ikna edilmesinin ardından iş makinesi yardımıyla evden 3 kamyon çöp toplandı.

Temizliğin ardından evde ilaçlama yapıldı.