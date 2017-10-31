Adana'da Suriyeli bir kadın, evlilik vaadiyle kandırdığı adamı 9 bin 500 lira dolandırdı. Genç kadın, işbirliği yaptığı kişiyle kaçarken, kendisine engel olmak isteyen şahsa çarparak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



İHA'nın haberine göre, olay Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan İbrahim Ünverdi (49) evlenmek için kadın aramaya başladı. Mahalleden bir arkadaşı Hatay'da Fatma isimli Suriyeli bir kadın olduğunu söyledi. Ünverdi, Hatay'a giderek Suriyeli kadını buldu. Kadını görüp beğenen Ünverdi evlenmek istediğini söyledi. Kadın evleneceğini ancak 5 bin lira para ve altın istediğini belirtti. Bunun üzerine Ünverdi bu şartları kabul edip Suriyeli kadın ile dini nikahla evlendi. Daha sonra Ünverdi kadına 5 bin lira para verip Adana'ya getirdi. Adana'da genç kadın Ünverdi'yi bir kuyumcuya götürüp buradan da 4 bin 500 liralık altın aldırdı. Altın alırken de kadın sürekli bir kişiyle telefonda görüşmesi dikkat çekti. Bu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

KAMYONETLE ÇARPIP KAÇTILAR

Genç kadın altınları aldıktan sonra rahatsızlandığını söyleyince Ünverdi, Bakımyurdu Caddesi'ndeki bir tıp merkezine genç kadını götürdü. Burada muayene sırası beklerken kadın yine sürekli telefonda görüştü. Daha sonrada kendini dışarıda bekleyen Semir K. kamyonet ile tıp merkezinin önüne geldi. Bunu gören genç kadın tıp merkezinden çıkarak koşmaya başladı. Önde Semir arkada genç kız koşarak kamyonete bindi. Bu durumu fark eden Ünverdi de arkalarından koştu. Genç kadın ve Semir K. kamyonet ile kaçmaya çalışırken Ünverdi kamyonetin ön tarafına yatarak gitmelerini engellemeye çalıştı. Ancak Semir K. kamyoneti hiç durmadan sürmeye devam etti. Ünverdi engel olmaya çalıştı ancak kamyonetin çarpması sonucu yola savruldu. Ünverdi yanına gelen bir kamyonetle zanlıları takip etmeye çalıştı ancak onları kaybetti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ünverdi daha sonra tıp merkezine giderek tedavi oldu. Kolu kırıldığı belirlenen Ünverdi tedavisinin ardından taburcu olurken polise gidip şikayette bulundu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada Semir K.'yı yakaladı. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis kadını bulmak için çalışma başlatırken kadının Ünverdi ile kaçmadan önce öz çekim yaptığı ortaya çıktı.