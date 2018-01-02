Adana'da baraj kapakları kapandığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek selfie çekmek isteyen bir kişi kapaklar açılınca boğulma tehlikesi atlattı.

İHA'nın haberine göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Çakmak, baraj kapakları kapatıldığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek fotoğraf çektirmek istedi. Çakmak, nehrin içinde kayalara basarak ilerleyip selfie çekti. Ancak daha sonra baraj kapakları açılıp nehir su ile dolmaya başlayınca Çakmak korkup paniğe kapıldı. Bu arada, çevredeki vatandaşlar da polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis kapakları açan görevliyi uyararak diğer kapakların açılmamasını ve açılan kapağın da kapatılmasını istedi. Bunun üzerine görevli diğer kapakları açmayıp açılan kapağı da kapatınca Çakmak kurtarıldı. Ancak tek açılan kapaktan da su akıntısı olduğu için Çakmak güçlükle taşların üzerine basarak karaya çıktı.

"İNSAN BİR UYARIR"

Selfie çekmek isterken hayatından olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için karaya çıkınca görevlilere tepki gösteren İbrahim Çakmak, "Neden uyarmıyorsunuz, burada insanlar su olmadığı için ailesiyle nehre iniyor. İnsan bir uyarır sonra kapakları açar" dedi.

Görevli ise daha önce siren çaldığını ancak son zamanlarda bu sistemin kaldırıldığını söyledi. Çakmak, olay yerinden hızlıca ayrıldı.

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