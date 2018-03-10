Adana'da meskun mahalde havaya ateş etmek suçundan bir ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis gelince kendine bıçak ve şişe ile zarar verirken aynı zamanda ikram edilen Türk kahvesini içti, çevredeki vatandaşlar da bu anları kahvenin önünde kağıt oynayarak izledi.
İHA'nın haberine göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis meskun mahal de havaya ateş açmaktan bir ay 7 gün hapis cezası ile aranan Yılmaz B.'yi yakalamak için evine gitti. Bu duruma sinirlenen kamyon şoförü Yılmaz B., kaçıp kamyona bindi. Bir süre kamyonla kaçan B., önce Çatalan Caddesi'nde kamyona kendini kilitledi. B., daha sonra bıçakla kendine zarar vermeye başladı. B., polisin ikna çabalarına aldırmazken kamyondan çıkıp bu kez de cadde kenarında kahve önünde kendini kesmeye devam etti. Bulduğu bir şişeyi de kırıp kendine zarar veren B.'yi polis uzun süre ikna etmeye çalıştı.
VATANDAŞLAR OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİ
Bu arada şahıs, kahvenin önünde kedini kesen adamı polis ikna etmeye çalışırken vatandaşlar da olayı kağıt oynayarak izlemeye devam etti. Bu durum bir süre devam etti. B., etrafa zarar vermeye çalışınca polis oyun oynayanların kalkmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar kahvenin içine geçip orada oyun oynamaya devam etti.
Polis B.'yi ikna etmeye çalışırken bu duruma vatandaşlar da yardım etmek istedi. Kahveden bir vatandaş B.'ye Türk kahvesi getirdi. B.'nin, kahveyi içerken aynı zamanda kendini kesmeye devam etmesi çekti. Meraklı vatandaşlar da bu anları an be an izledi. Polis bir süre daha B.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak B. yaklaşık 1 saat polise direndi.
BİBER GAZIYLA ETKİSİZİ HALE GETİRİLDİ
Yaklaşık 1 saat böyle devam eden B., bir türlü ikna olmazken daha sonra etraftaki araçlara elindeki bıçakla zarar vermeye başladı. Polis, bunun üzerine harekete geçti. Bir polis B.'nin arka tarafına bir anlık boşluğundan faydalanarak geçip elindeki bıçağa tekme atarak yere düşürdü. Diğer polisler de B.'ye biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Yere yatırılan B. kelepçe takıldıktan sonra ambulansa alınarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. B., tedavi edildikten sonra polis merkezine getirildi.
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