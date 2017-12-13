Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında üzerine kaynar su döken eşini bıçaklayarak yaraladı.



AA'nın haberine göre, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki M.C. ile karısı 41 yaşındaki N.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C'nin çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine döktüğü M.C, eşini bıçakla yaraladı.



Yaralı kadın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, eşi ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kocasının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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