Adana'da bir kişi yanlış otomobili alıp eve gitti

Adana'da at yarışı oynayan Kaplan Yağmur, eşi telefonla arayıp eve gelmesini isteyince, aynı marka ve model başka bir otomobile binip evine gidince hırsız muamelesi gördü.

İHA'nın haberine göre, Seyhan İlçesine bağlı, Gökçeler Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Kaplan Yağmur, akşam saatlerinde otomobiline binerek Adana Hipodromu'na giderek at yarışı oynamak istedi. Yağmur, yarış kuponunu doldurduğu anda 3'üncü eşi Teslime Kaplan, arayıp annesinin rahatsızlandığını belirtip hemen eve gelmesini söyledi.

GERÇEĞİ POLİS ANLADI

At yarışını bırakıp, yanındaki arkadaşıyla birlikte aracına koşan Yağmur, başkasına ait otomobili kendinin sanarak bindi. Hızla yol alan Yağmur, kısa bir süre sonra evine vardı. Eşiyle konuştuktan sonra mahallede bulunan kahvehaneye giden Yağmur, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra, Tolga Toksoy hipodrom otoparkına geldi. Aracının göremeyen Toksoy, polisi arayıp otomobilinin çalındığını söyledi. Olay yerine gelen oto hırsızlık büro amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından aynı marka ve model otomobillerin yan yana park edildiğini, çalındığı iddia edilen aracın kontak anahtarı ile çalıştırılıp götürüldüğünü tespit etti. Olayın hırsızlık olmadığını anlayan polis, bunun üzerine Kaplan Yağmur'un otomobil kayıtlarından cep telefonuna ulaştı.

"BÖYLE BİR ŞEY KİMSENİN BAŞINA GELMEZ"

Arkadaşlarıyla birlikte kahvede oturan Yağmur'u arayan polis, otomobilin nerede olduğu sordu. Yağmur ise, aracını evin önüne park ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis Yağmur'dan aracın başına gidip, plakasına ve rengine bakmasını istedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan Yağmur, eve gidip otomobiline baktığında renginin gri, plakasının da başka olduğunu görünce şok oldu. Tekrar otomobile binen Yağmur, hipodroma gidip kendi aracını aldı. Diğer otomobil sahibi Tolga Toksoy'da Yağmur'dan şikayetçi olmadı.

Kaplan Yağmur, daha sonra kendi otomobiliyle eve geldi. Olayın ardından aracını sattığını söyleyen Yağmur, "Böyle bir şey kimsenin başına gelmez. Arkadaşla at yarışı oynayalım dedik, o sırada eşim aradı annemin rahatsızlandığını söyledi. Ne yapacağımı bilemedim, elimdeki yarış kuponunu bırakıp otomobile bindim. Otomobilin içi de çok acayip balık kokuyordu buna da bir anlam veremedim. Otomobilini aldığım arkadaş balık işiyle uğraşıyormuş. Kokudan az kalsın bayılacaktım ama hanım aramış duramadım. Eve geldim, polis aradı git arabaya bak dedi. Benim araba beyaz, geldiğim otomobil gri onu bile fark etmemişim" dedi.