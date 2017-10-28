Adana'da 76 yaşındaki yaşlı adamı, sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra evdeki parasını ve altınlarını çaldığı iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Cinayet işlediği için pişman olduğunu söyleyen zanlı, yaşlı adamı annesiyle evlenmek istediği için öldürdüğünü savundu.



İHA'nın haberine göre olay, 26 Ekim Perşembe günü Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarlarda tuz satarak geçimini sağlayan 76 yaşındaki Şükrü Esen'in sırtından bıçaklanmış haldeki cesedi, yalnız yaşadığı evinin mutfağında komşuları tarafından bulundu.

Olaya ilişkin araştırma yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten önce eve en son giren kişinin, yaşlı adamın pazarcılık yaptığı yerlerde beraber tezgah kurduğu süpürge satıcısı arkadaşı Murat D. (35) olduğunu belirledi.



"BİR ANLIK KIZGINLIKLA BIÇAĞI SAPLADIM"

Polis tarafından Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan D., sorgusunda cinayeti işlediğini kabul ederek "Bana sürekli 'annen bekar, ben de bekarım' diyordu. Annemle evlenmek istediğini söylüyordu. Bir gün evine ziyarete gittiğimde beraber kahvaltı yaptık. Yine annemle evlenmek istediğini söyledi. Ben de bir anlık kızgınlıkla mutfaktaki bıçağı adamın sırtına sapladım" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Murat D.'nin cinayeti işlediği evde yaşlı adama ait olan 3 bin 900 lira nakit para, 3 yarım altın ve 2 tane de cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen D. 'kasten adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından yargılanacak.



