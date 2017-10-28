Adana'da 76 yaşındaki yaşlı adamı, sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra evdeki parasını ve altınlarını çaldığı iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Cinayet işlediği için pişman olduğunu söyleyen zanlı, yaşlı adamı annesiyle evlenmek istediği için öldürdüğünü savundu.
İHA'nın haberine göre olay, 26 Ekim Perşembe günü Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarlarda tuz satarak geçimini sağlayan 76 yaşındaki Şükrü Esen'in sırtından bıçaklanmış haldeki cesedi, yalnız yaşadığı evinin mutfağında komşuları tarafından bulundu.
Olaya ilişkin araştırma yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten önce eve en son giren kişinin, yaşlı adamın pazarcılık yaptığı yerlerde beraber tezgah kurduğu süpürge satıcısı arkadaşı Murat D. (35) olduğunu belirledi.
"BİR ANLIK KIZGINLIKLA BIÇAĞI SAPLADIM"
Polis tarafından Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan D., sorgusunda cinayeti işlediğini kabul ederek "Bana sürekli 'annen bekar, ben de bekarım' diyordu. Annemle evlenmek istediğini söylüyordu. Bir gün evine ziyarete gittiğimde beraber kahvaltı yaptık. Yine annemle evlenmek istediğini söyledi. Ben de bir anlık kızgınlıkla mutfaktaki bıçağı adamın sırtına sapladım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Murat D.'nin cinayeti işlediği evde yaşlı adama ait olan 3 bin 900 lira nakit para, 3 yarım altın ve 2 tane de cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen D. 'kasten adam öldürme' ve 'yağma' suçlarından yargılanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.