Adana'da birlikte olduğu 34 yaşındaki Emine T.'nin eski sevgilisi 41 yaşındaki Serdar Ağırağaç'ı, genç kadının eski kocası ile öldüren 2 çocuk babası Nihat Yıldırım, "Emine, benim her şeyim, onun için her şeyi yaparım. Bilsem eski kocası Osman'ı da öldürürdüm" dedi.



DHA'nın haberine göre olay, 4 Aralık'ta merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak'ta bulunan bir narenciye bahçesi yakınında meydana geldi. Gece sokakta yerde hareketsiz kanlar içinde yatan biri görünce polise bilgi verildi. Sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin baş ve boynundan tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Cesedin Serdar Ağırağaç'a ait olduğu saptandı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ağırağaç'ın ayrıldığı sevgilisi Emine T.'yi incelemeye aldı. Bir işyerinde yönetici asistanı olarak çalışan Emine T.'nin 17 yıl önce perdeci, 41 yaşındaki Osman Ç. ile evlendiğini, bu birliktelikten 1 kız ve 1 erkek çocuğu olduğunu tespit etti. Ekonomik sorunlar nedeniyle 5 yıl önce eşinden boşanan Emine T.'nin, şans oyunları bayii Serdar Ağırağaç ile tanıştığını ve nikahsız olarak onunla yaşamaya başladığını belirleyen polis soruşturmayı genişletti. Bir süre sonra Ağırağaç'tan ayrılan Emine T., bu kez sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 çocuk babası Nihat Yıldırım'la aşk yaşamaya başladı.



ANLATIP YARDIM İSTEDİ



İddiaya göre, terk edilmeyi hazmedemeyen Ağırağaç, Emine T.'ye, "Dön yoksa, seni ve çocuklarını öldürürüm" dedi. Çocuklarına zarar geleceğinden korkan Emine T., durumu eski eşi Osman Ç. ile beraber yaşadığı Nihat Yıldırım'a anlattı. Yeni sevgilisi Yıldırım'a, eski sevgilisi Ağırağaç'ı ağabeyi olarak tanıtıp kendini ölümle tehdit ettiğini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine eski koca ile yeni sevgili, eski sevgilinin peşine düştü. Kısa süre sonra Osman Ç., beraberindeki 23 yaşındaki İhsan B., 26 yaşındaki Gökhan K. ile Ağırağaç'ı buldu. Eski koca daha sonra, Nihat Yıldırım'ı arayarak "Serdar elimizde" dedi. Bunun üzerine Yıldırım, Ağırağaç'ı Hadırlı Mahallesi'ndeki adrese getirmesini istedi. Verilen adrese getirilen Serdar Ağırağaç, Yıldırım ve Abdülhalim A. tarafından dövüldü. Zanlıların elinden kaçmaya çalışan Ağırağaç, Yıldırım tarafından boynundan ve başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra boş araziye atıldı.



YAKALANDILAR



Emine T. ve Nihat Yıldırım ile birlikte 7 kişi gözaltına alınırken, eski koca Osman Ç. kayıplara karıştı. Sorguya alınan Emine T. sorgusunda, şunları anlattı:



"Serdar tekrar benimle birlikte olmak istiyordu. Kabul etmedim. Beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Durumu boşandığım eşime ve şu an birlikte yaşadığım Nihat'a anlattım."



Cinayet zanlısı Nihat Yıldırım ise, "Emine, ölen Serdar'ı bana ağabeyi olarak tanıttı. Yaptığım araştırmada benden önceki sevgilisi olduğunu, Emine'yi tehdit ettiğini öğrendim. Boşandığı eşi Osman, Serdar'ı bulunca bana getirdi. Tartıştık ve kaçmaya çalışınca vurdum. Emine benim her şeyim, onun için her şeyi yapardım. Eski kocası Osman'ı da öldürürdüm" dedi.



Adliyeye sevk edilen Nihat Yıldırım tutuklanırken, Emine T.'ye ev hapsi verildi. Gözaltındaki diğer 5 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.