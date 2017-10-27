Adana'da Sabancı Merkez Camii'nde şüpheli bir şahıs ihbarı polisi alarma geçirdi.

İHA'nın haberine göre, cuma namazı için abdest alan bir vatandaş, durumundan şüphelendiği bir kişiyi fark edince polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda çelik yelekli ve uzun namlulu silah bulunan polisler sevk edildi. Cami çevresinde arama yapan ekipler, dışarıda şüpheli birine rastlamadı. Polis ekipleri caminin içine girerek arama çalışmalarını sürdürüyor.



Caminin boşaltılabileceği belirtildi.