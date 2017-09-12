Adana'da, camide yaklaşık 7 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Zirai Donatım Fatih Camisi'ne giden Suriyeli Elif Hasen, kadınlara ayrılan bölümde bir bebeğin uyduğunu fark etti. Bebeği kucağına alan ve bir süre bekleyen Hasen, çocuğu almaya kimsenin gelmemesi nedeniyle durumu cami görevlilerine aktardı.

Bunun üzerine haber verilen polis ekipleri, Suriyeli Hasen ve yaklaşık 7 aylık olduğu tahmin edilen bebeği Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.

Bebeğin ailesini arama çalışmaları sürüyor.